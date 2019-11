Glenn Greenwald, fundador do The Intercept Brasil e autor das reportagens "Vaza Jato", foi agredido em direto num programa de rádio no Brasil. Convidado para o programa Pânico, da Rádio Jovem Pan, acabou a ser agredido por Augusto Nunes, um colunista da casa que chegou a sugerir que o Tribunal de Menores investigasse a forma como Greenwald e o seu marido, o deputado David Miranda, educam os filhos.





Depois de Greenwald chamar Nunes de "cobarde" por três vezes, o jornalista responde com um soco. Os dois acabaram a ser separados por pessoas da produção.Glenn Greenwald divulgou uma série de reportagens chamadas"Vaza Jato", onde foram revelados procedimentos ilegais dos promotores da Lava Jato e de Sergio Moro - então juiz da operação e atualmente ministro da Justiça brasileiro.