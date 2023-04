Rosângela Lula da Silva é a atual primeira dama do Brasil que se tem assumido como uma figura alvo de muitas críticas, desde que o mandato de Lula começou, uma vez que os partidos de direita e alguns dos seus seguidores nas redes sociais consideram que deveria ter uma atitude mais contida.

Janja da Silva, a primeira dama que não "recatada e do lar"

Rosângela Lula da Silva é a primeira-dama do Brasil. Rosângela é 20 anos mais nova que Lula da Silva, que conheceu em 1993, apesar relacionamento entre os dois só ter começado em dezembro de 2017, dez meses depois do presidente do Brasil ter ficado viúvo.