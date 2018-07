A empresa que detém o hotel Mandalay Bay, em Las Vegas – de onde Stephen Paddock disparou sobre uma multidão num festival de música country em Outubro do ano passado –, processou centenas de vítimas do ataque, argumentando não ter "qualquer tipo de responsabilidade" para com as vítimas ou familiares das pessoas que morreram no tiroteio.

No ataque mais mortífero da história recente dos Estados Unidos, morreram 59 pessoas, incluindo o atirador, e mais de 500 ficaram feridas.

Segundo o The Guardian, a MGM Resorts International apresentou duas acções judiciais contra as vítimas, no estado do Nevada e na Califórnia, após vários processos terem sido intentados contra a empresa. Os visados nestas acções judiciais ou processaram a empresa e desistiram das acusações ou ameaçaram processá-la.

Como argumento para os processos, a MGM Resorts International cita uma lei de 2002, criada após o atentado de 11 de Setembro de 2001. Esta lei limita a responsabilidade de uma empresa se, ao ocorrer um tiroteio, estiver a usufruir de serviços de uma empresa certificada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.

Neste caso específico, a 1 de Outubro de 2017 a MGM Resorts tinha contrato com a Contemporary Services Corporation (CSC), empresa de segurança que estava certificada pelo Departamento de Segurança Interna. "Se os visados [nos processos] foram feridos pelo ataque de Paddock, como alegam, ficaram feridos não só porque Paddock disparou da sua janela mas também porque permaneceram na linha de fogo durante o concerto. Tais acusações implicam inevitavelmente a segurança durante o concerto — e pode resultar numa perda para a CSC", refere um comunicado da MGM Resorts, citado pelo jornal britânico.

A empresa garante não estar à procura de qualquer compensação a nível financeiro. No entanto, pede aos tribunais protecção relativamente aos processos levantados contra a empresa. "Anos de litígio e audiências não são do melhor interesse das vítimas, da comunidade e daqueles que ainda estão a recuperar", disse aporta-voz da MGM Resorts, Debra DeShong.