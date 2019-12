Em tempo de peste suína, bancos oferecem carne de porco a novos clientes

Os pequenos bancos chineses estão a dar doses de carne de porco como presente de abertura de novas contas. Com o mercado a ser ocupado pelos grandes bancos, que ficam com a maior parte dos clientes e, como consequência, a maior parte das receitas do setor financeiro, há que encontrar alternativas para chamar mais clientes.





E porquê carne de porco? O preço por quilo deste produto está em máximos históricos devido à peste suína africana que está a afetar não só a China como muitos países vizinhos. A carne saudável é pouca por isso o preço sobe. Assim, o porco é quase um produto de luxo, visto que muito poucos têm o dinheiro suficiente para o comprar.Como escreve o South China Morning Post, cada novo cliente que chegasse ao balcão de uma sucursal do Linhai Rural Commercial Bank para depositar 10 mil yuan (1283 euros) ou mais numa conta a prazo a mais de três meses estava automaticamente habilitado a ganhar uma porção de carne de porco entre 500 gramas a alguns quilos. Num só dia, o banco distribuiu 1097 vales para o sorteio, com muitos dos novos clientes a serem idosos.Este surto de peste suína já terá morte 100 milhões de porcos na China e sem qualquer tratamento encontrado, poderá intensificar-se com o passar do tempo.