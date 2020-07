Se estiver em teletrabalho ou puder estudar à distância devido à pandemia de Covid-19, quer ir para as ilhas Bermudas? O território insular britânico anunciou no dia 17 de julho que vai alargar o visto de residência por um ano a estas pessoas a partir de 1 de agosto. O custo? 263 dólares das Bermudas, ou 226 euros.Além do visto de residência, o visto de turismo também será alargado de 90 para 180 dias.Segundo o ministro Jason Hayward, as medidas destinam-se a colmatar os efeitos do desemprego e da queda da atividade económica. Quem vier em teletrabalho ou para estudar à distância "pode residir nas Bermudas sem procurar emprego na ilha e vai promover a atividade económica", lê-se em comunicado Além disso, será criada uma "comunidade internacional de estudantes".As candidaturas destinam-se a maiores de 18 anos, que demonstrem "bom caráter" e não tenham sido condenados pela Justiça, com seguro de saúde válido. Têm que provar o emprego junto de uma empresa não registada nas Bermudas, se forem trabalhadores; no caso dos estudantes, têm que provar o curso em que estão inscritos. Também é necessário provar que têm rendimentos, o que lhes permite não ter emprego nas Bermudas.Segundo o site Worldometer, registaram-se 153 casos de infeção pelo novo coronavírus nas Bermudas, com nove mortes.