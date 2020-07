Duda é dado como vencedor das presidenciais da Polónia

Os primeiros resultados oficiais serão só conhecidos esta segunda-feira, mas o presidente polaco, Andrzej Duda, é dado como o vencedor da segunda volta das presidenciais da Polónia deste domingo, com 50,4% das intenções de voto de sondagens à boca das urnas. O seu opositor e autarca de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, ficou muito perto de uma surpresa, com 49,6% dos votos.

A eleição de Duda é uma das mais importantes para o futuro da Polónia e pode ditar profundas implicações para a relação de polacos com Bruxelas. Com a reeleição do candidato do Lei e Justiça (PiS), o governo deverá continuar a implementar as suas medidas conservadoras, como uma reforma judicial que a União Europeia declara como não sendo democrática.

O outro candidato, Trzaskowski do partido liberal Plataforma Cívica, prometia reparar as relações da Polónia com a União Europeia e usar o seu poder presidencial para vetar qualquer legislação que aplique mudanças judiciais na lei.

A plataforma de sondagens à boca das urnas Ipsos revelou que Duda teria 50,4% dos votos e Trzaskowski os outros 49,6%, mas ainda assim declarou as eleições como demasiado renhidas para encontrar um claro vencedor.