As autoridades do estado de Andhra Pradesh, na Índia, estão a investigar as causas de uma doença que levou 140 pessoas a serem hospitalizadas, durante o fim de semana.Os doentes, da cidade de Eluru, apresentam sintomas como náuseas, convulsões ou desmaios. Foram feitos testes para o novo coronavírus, mas todos deram negativo. Os hospitais da cidade acabarm a libertar camas, para o caso de receberem mais destes doentes, refere a BBC.Ao Indian Express, um médico referia que "as pessoas doentes, especialmente as crianças, começavam a vomitar depois de se terem queixado de ardor forte nos olhos". Eventualmente, os internados começaram a melhorar e foram tendo alta hospitalar.O ministro da saúde do estado referiu que as análises ao sangue não mostraram ser uma infeção viral. Da mesma maneira foram excluídas as hipóteses de contaminação da água ou poluição do ar, depois de visitas ao local pelos peritos de saúde. As autoridades aguardam que os testes em laboratório dê pistas do que aconteceu aos habitantes da cidade de Eluru.