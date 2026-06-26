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Do terror no Chile ao terramoto de 1755: os sismos mais devastadores da história

Luana Augusto
Luana Augusto 09:37
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Terramoto na Indonésia foi o que provocou mais mortes, mas o do Japão foi tão forte que até deslocou a ilha principal de Honshu. No sismo que se deu na Rússia, em 1952, curiosamente não houve registo de mortos... apenas o desaparecimento de seis vacas.

Todos os dias ocorrem cerca de mil sismos, quer seja na Indonésia, nas Filipinas ou até mesmo nos Açores, mas há uns que se destacam pela sua intensidade e pelo rasto de destruição que deixam para trás. Em Portugal, o mais conhecido remonta ao ano de 1755 e aconteceu no Dia de Todos os Santos. Apesar desse abalo ter provocado a morte de 70 a 90 mil pessoas, o terramoto no Chile de 1960 foi distinguido como o mais destruidor. Estes são os 10 piores sismos de sempre já alguma vez registados em todo o mundo. 

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Tópicos Sismos Terramoto Sismo Chile Japão Havaí Hiroshima Serviço Geológico dos Estados Unidos
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