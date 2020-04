Detido suspeito de matar vários sem-abrigo nas ruas de Barcelona nas últimas semanas

A polícia espanhola prendeu esta terça-feira um homem suspeito de ter espancado até à morte um sem-abrigo numa rua perto da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha. O presumível assassino está a ser investigado por suspeitas de ligação a mais três homicídios, em que as vítimas que dormiam na rua também foram atingidas na cabeça.





A detenção ocorreu horas depois do homicídio esta segunda-feira, dia 27, junto à Sagrada Família. O homem foi preso na cidade de Sant Cugant, segundo informaram as fontes policiais, onde vivia numa caravana em muito mau estado.

Segundo o jornal espanhol El País, o primeiro crime ocorreu a 19 de março. A vítima foi atingida com uma arma branca.



A 16 de abril ocorreu o segundo assassinato, na Calle de Lepanto. Um homem de 23 anos, também sem-abrigo, foi atingido com um tiro na cabeça.

Dois dias depois, ocorreu a terceira morte, a menos de um quilómetro de distância. Tratava-se de um homem de 60 anos.



O El País recorda que, com as ruas desertas devido à pandemia do novo coronavírus, as pessoas que vivem na rua e cuja situação já é de extrema vulnerabilidade ficam em maior perigo. Na cidade, foram instalados equipamentos para as pessoas dormirem, mas muitos receiam ir para lá devido às hipóteses de contágio.