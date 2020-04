Os EUA têm mais casos de infetados por Coronavírus do que Espanha, Itália e Irão juntos. Os dados mais recentes da Universidade John Hopkins mostram que há 331.234 infetados no país e 9.458 mortes. No total já recuperaram 16.848 pessoas.Os valores apresentados este domingo à noite indicam que um em cada mil americanos está infetado com coronavírus. A população total do país é de 327 milhões. Isto quer dizer que por cada milhão de habitantes, existem 1.010 infetados. Este valor é bastante inferior a países como Espanha (2.816 infetados por milhão de cidadãos) ou Itália (2.133 em cada um milhão), embora o número absoluto dos EUA seja mais do que a soma dos casos de ambos os países.Os EUA são também o país com mais testes, tendo realizado até ao momento mais de um milhão e meio de testes. Mesmo assim, comparativamente à população total do país, os EUA não têm um resultado muito positivo. Por cada milhão de pessoas foram feitos 5.306 testes à covid-19. Comparativamente, em Portugal, por cada milhão de pessoas foram feitos 8.470 testes.O estado de Nova Iorque, epicentro da pandemia nos Estados Unidos, registou 594 mortes nas últimas 24 horas, elevando o total de vítimas mortais para 4.159, anunciou o governador, Andrew Cuomo. Nova Iorque tem atualmente 122.031 casos, mais 8.327 do que no sábado, número que também apresenta uma redução, já que de sexta-feira para sábado o número de novas infeções foi de 10.841.

Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado em número de casos e o terceiro em número de mortos, depois de Itália (15.887) e Espanha (12.518), dois países que começam a mostrar um ligeiro abrandamento de contágios diários por este novo vírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 65 mil.

Dos casos de infeção, mais de 233 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.