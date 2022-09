Muitas mulheres e membros de minorias étnicas, mas, acima de tudo, conservadores. Liz Truss já apresentou o seu executivo e as críticas começaram.

Como será o novo governo do Reino Unido? Paritário e (muito) conservador

Liz Truss já anunciou a composição do seu executivo. A primeira-ministra britânica optou por ter um governo com paridade de género e representação de minorias étnicas. Mas acumulam-se as críticas à falta de pensamento crítico e contraditório, tendo-se rodeado de políticos que têm um pensamento muito na linha da chefe de governo, segundo alguns críticos.