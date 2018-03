Chamas consumiram barco em Moscovo

Veja as imagens impressionantes do fogo, que destruiu por completo a embarcação.

Uma embarcação foi totalmente consumida pelas chamas no rio Moskva, em Moscovo, esta quinta-feira.



Os serviços de emergência estiveram várias horas no local a combater o fogo, que se espalhou pelas centenas de metros quadrados do imponente barco.



Imagens impressionantes correram o mundo enquanto os bombeiros tentavam controlar as chamas na capital russa.



Segundo avançam os meios de comunicação russos, as autoridades não acreditam que estivesse alguém a bordo, pelo que os esforços dos meios de socorro estão centrados em impedir que as chamas atinjam outras embarcações próximas.



O combate ao fogo foi dificultado pelo facto da embarcação ter toneladas de gasolina no seu interior e pela falta de bocas de incêndio nas imediações: os bombeiros tiveram de fazer um buraco no gelo e usar água retirada directamente do rio que serve Moscovo.

Para além disso, os soldados da paz também descobriram uma ligação eléctrica "muito provavelmente ilegal" que percorria a embarcação e que teve de ser desmantelada para garantir que não havia perigo de electrocução, trabalho que também demorou algum tempo.