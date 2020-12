Brasil. Político apanhado a passar mão no peito de deputada durante Assembleia Legislativa

em todas as instâncias, bem como

De acordo com a imprensa brasileira, o deputado afirma que não foi informado "oficialmente" sobre o afastamento, que deverá durar até à conclusão do Conselho de Ética do partido.



Nas imagens, Cury dirige-se à deputada Isa Penna, que se encontra apoiada na mesa principal, e passa a mão no seio e na cintura da deputada, que o tenta afastar de imediato.



ABSURDO! Deputado Fernando Cury assediou hoje na ALESP a @IsaPennaPsol, nossa companheira do PSOL. Força, Isa! Estamos juntos. pic.twitter.com/NLcFYACceY — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) December 17, 2020



Posteriormente, e durante o seu discurso no Parlamento, Fernando Cury pediu desculpas por "abraçar" a colega e negou qualquer acusação de assédio sexual.



Na versão da deputada, Isa garante que Cury estava bêbado quando a assediou. A parlamentar deu entrada com uma queixa contra o deputado por importunação sexual. Penna pediu ainda o fim do mandato do colega.



A deputada admitiu, no entanto, que esta não foi a primeira vez que foi vítima de assédio.

