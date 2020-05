Um trabalhador da BP Austrália foi despedido depois de ter partilhado uma versão de um vídeo paródia de Hitler num contexto privado. Esta sexta-feira teve uma vitória na justiça-A partilha do vídeo que retira uma secção do filme The Downfall foi feita no âmbito de uma negociação e feita num grupo de trabalhadores da empresa privado. Mas a administração teve acesso ao vídeo e decidiu despedir o trabalhador, afirmando que o vídeo retratava a equipa de negociação como nazis e que violava o código de conduta da empresa.O trabalhador recorreu à Comissão dos Trabalhadores que lhe deram razão, afirmando que calramente o vídeo era satírico, e o reinstituíram. Mas a BP recorreu a tribunal que não deu razão à petrolífera esta sexta-feira.