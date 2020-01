Avião com 142 pessoas a bordo aterra fora de pista e invade autoestrada no Irão

Um avião iraniano de passageiros aterrou esta segunda-feira fora da pista, entrando numa rua junto ao aeroporto de Mahshahr, no Irão.

De acordo com informação avançada pelos meios de comunicação iranianos, citados pela agência Reuters, na aeronave seguiam 135 passageiros e sete tripulantes, num total de 142 pessoas. As autoridades de aviação local afirmaram que um problema técnico poderá estar na causa do acidente.

Os meios de comunicação locais avançaram também que o piloto não terá conseguido acionar o trem de aterragem, acrescentando que o acidente está agora a ser investigado.

A aeronave era um McDonnell Douglas MD-83, construído em 1994."O avião não pegou fogo e todos os passageiros saíram da aeronave em segurança", de acordo com o diretor geral dos Aeroportos do Khuzistão, Mohammad Reza Rezaei.