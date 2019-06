Em abril do ano passado, durante uma visita oficial à Casa Branca, o presidente francês, Emmanuel Macron, ofereceu ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, um carvalho como prova da amizade entre ambos e como símbolo da ligação entre Estados Unidos e França.

O exemplar era natural da região de Belleau Wood, a nordeste de Paris, onde se realizou uma batalha na Primeira Guerra Mundial na qual 1.811 norte-americanos morreram, em junho de 1918. Agora, mais de um ano depois, a mesma árvore morreu e a relação entre os dois países parece estar a azedar.

Na altura da visita, Macron aproveitou o Twitter para manifestar que a árvore plantada "será uma lembrança na Casa Branca da ligação" entre EUA e França, relembrando que, há 100 anos, norte-americanos defenderam a liberdade de franceses durante a Segunda Guerra Mundial.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN