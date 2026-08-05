Empresa italiana recupera bilhete de lotaria de um milhão de euros do lixo

O diretor da empresa classificou o episódio como uma "história milagrosa", depois de uma operação que obrigou os funcionários a reconstruir todo o percurso feito pelos resíduos desde o momento da recolha.

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Uma empresa de recolha de resíduos da província italiana de Bari informou hoje que recuperou do lixo um bilhete de lotaria premiado com um milhão de euros, depois de o proprietário o ter deitado fora por engano.



Bilhete de lotaria de um milhão de euros recuperado do lixo em Itália Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images

O diretor da empresa Snab, Roberto Nicola Toscano, classificou o episódio como uma "história milagrosa", depois de uma operação que obrigou os funcionários a reconstruir todo o percurso feito pelos resíduos desde o momento da recolha.

O proprietário do bilhete tinha jogado com os números que utilizava habitualmente e, ao verificar o resultado num ponto de venda, recebeu da máquina a indicação de que o prémio era "não pagável".

A mensagem significava apenas que, devido ao elevado valor, o prémio não poderia ser levantado diretamente naquele estabelecimento, mas o apostador interpretou-a como indicando que não tinha sido premiado e deixou o bilhete no local.

Já em casa, familiares alertaram-no de que os números com que habitualmente jogava tinham sido sorteados.

O apostador regressou imediatamente ao estabelecimento, mas o bilhete já tinha sido colocado no lixo e os resíduos tinham sido entretanto recolhidos pela Snab.

"E assim começou a operação de recuperação", relatou Toscano.

A empresa reconstruiu o percurso dos resíduos, desde a recolha até à identificação do veículo utilizado para os transportar.

"Assim que localizámos o veículo, surgiu outro problema: não podia ser descarregado nas nossas instalações devido ao risco de contaminação dos resíduos", explicou o diretor da empresa.

A Snab contactou então outra empresa da região de Bari com instalações adequadas para separar a carga e iniciou uma busca entre os resíduos transportados pelo camião.

O bilhete premiado acabou por ser encontrado na madrugada de terça-feira, ainda intacto, no interior de um saco onde estavam vários outros bilhetes já danificados.

Depois de confirmado o achado, a empresa devolveu o bilhete, no valor de um milhão de euros, ao respetivo proprietário.

Toscano contou que ainda tocou no bilhete antes de o entregar, na esperança de que alguma da sorte fosse contagiosa, e decidiu depois comprar uma raspadinha enquanto bebia café com alguns elementos da equipa que participou na operação.

"No final, levámos para casa 50 euros", contou Toscano.