Um vinho para o fim de semana: Marialva, rosé de verão

Para muitos bons apreciadores de vinhos, há sedes que só um bom rosé é capaz de saciar. A época do calor pede frescura e uma bebida adequadamente gelada, o que tira (por princípio) a esmagadora maioria dos tintos da equação, mas a acidez excessiva de alguns brancos e a doçura ímpia de outros pode ser demasiado para algumas bocas.

Para essas pessoas, está lá o rosé, um agradável meio-termo que, ainda assim, deve ser escolhido com cuidado, já que muitos tendem a sofrer dos mesmos defeitos dos brancos - principalmente se a ideia for gastar pouco. Generalizando: faça a escolha errada nos rosés de regiões mais a norte, e habilita-se a ser confrontado com um vinho desequilibrado e de acidez desagradavelmente cortante: faça o mesmo a sul, e é provável que encontre um vinho demasiado doce, chato ou sem a intensidade frutada que se procura num rosé de entrada.

É claro que se encontram bons rosés de consumo casual em todas estas regiões (especialmente se estiver disposto a pagar um pouco mais), mas, naquilo que nos compete, gostamos de apostar na Bairrada - não só pelas suas características geológicas e climatéricas únicas, mas por gozar de abundância de uma uva muito especial, a Baga, conhecida pela sua suavidade, elegância, textura de boca e acidez firme, mas não excessiva.

São, afinal, características que se esperam de um bom tinto do estilo elegante ou de um espumante de excecional fineza - estilos em que é empregue, com excelência, na Bairrada - mas que também se adequam à vinificação de um rosé nem tanto à terra nem tanto ao mar, quando há quem se decida a apostar nisso. Quando é rosé, a Baga continua a surgir muito como espumante, e bem.

Há referências, no entanto, como o Marquês de Marialva Colheita Seleccionada, que colocam à prova esse conceito. Com assinatura da despretensiosa Adega de Cantanhede, este rosé, pelo qual não deverá pagar mais de €6, vinifica a Baga com simplicidade e eficácia: suave, fresco, com personalidade e ideal para beber gelado em tardes quentes de verão - tudo o que se quer, afinal, de um "rosé de piscina".



Marquês de Marialva Colheita Seleccionada Rosé

"Um vinho para o fim de semana" é uma rubrica semanal em que lhe sugerimos, todos os sábados, uma referência para provar ao longo do fim de semana - uma rubrica a cargo do jornalista da SÁBADO Pedro Henrique Miranda.