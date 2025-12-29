Dica de sommelier: David Rosa sugere 5 espumantes para o ano novo

O head sommelier do restaurante Rocco, em Lisboa, partilha as suas escolhas de bolhas para começar o ano em grande.

Começou como escanção no grupo Fullest, e passou a head sommelier do Bairro Alto Hotel antes de se estabelecer no restaurante Rocco, em Lisboa, com a mesma função. Lá, gere uma carta com centenas de referências vínicas, em que, entre outros, os espumantes brilham. O especialista partilha cinco excelentes espumantes, entre portugueses e franceses, para uma passagem de ano de alto gabarito.

Almeida Garrett O Exilado 2017

Beira Interior

“Um espumante diferente de uma região não propriamente clássica, mas que merece a nossa atenção. Trabalha muito bem o Chardonnay, fica a estagiar 72 meses na caverna das Minas da Recheira, ganhando notas de frutos secos, amanteigadas e alguma panificação e fumo devido ao tempo de barrica e acidez alta.” €20



Giz Cuvée de Noirs 2022

Bairrada

“De Baga, tem cor de casca de cebola brilhante, bolha fina e complexidade, com muita fruta vermelha, em particular framboesa e cereja, mineralidade típica da Bairrada, acidez muito alta e musse bastante persistente até ao fim de boca. Mesmo nas noites frias, traz bastante frescura ao ano novo.” €30



Murganheira Vintage Pinot 2016

Távora Varosa

“Apesar de ser um espumante muito gastronómico, não deixa de ser de celebrações - talvez do melhor que se faz em Portugal. Tem a parte dos frutos vermelhos típica do Pinot Noir, com acidez equilibrada, frescura e um fim de boca longo e notável, com tosta e brioche persistentes e uma ligeira nota de baunilha.” €35



Henri Giraud Perpetual Réserve 90-20

Champagne

“Blend de Pinot Noir e Chardonnay que compreende colheitas de 30 anos, a começar em 1990 e terminar em 2020, de um produtor mais pequeno mas de muita qualidade. Exala muita fruta madura, da maçã ao limão, além de mel, especiarias e brioche tostado, com muita complexidade, textura cremosa e um final com um ligeiro toque salino.” €160



Krug Grand Cuvée 173ème Édition

Champagne

“Mistura de 150 vinhos de 13 colheitas diferentes, de 2001 a 2017, é o único Champanhe de prestígio recriado todos os anos e, independentemente do ano, vai dar sempre ao estilo Krug. Um champanhe potente, com fruta cítrica e de caroço, nota torrada, de pinhão, untuoso e cremoso. Permite acompanhar refeições ou apenas passar a meia-noite com uma das mais prestigiadas casas de Champanhe.” €330