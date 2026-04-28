Porto e Lisboa boas para descobrir a pé? Turistas parecem achar que sim

Um ranking global que elege as melhores cidades do mundo para descobrir a pé coloca o Porto e Lisboa - cidades com declives acentuados - entre os dez primeiros classificados.

A força deve ser mesmo de vontade, porque nem o Porto nem Lisboa são conhecidas pela sua planura. Se Lisboa é a cidade das sete colinas, as zonas mais históricas do Porto não assim tão mais amigas dos gémeos. Porém, grande parte dos utilizadores da plataforma GuruWalk elegeu as cidades portuguesas como duas das melhores do mundo para descobrir a pé.

O ranking Best 100 Walking Cities 2026 [As 100 cidades mais caminháveis de 2026], publicado pela plataforma de atividades turísticas GuruWalk conta com Lisboa na quinta posição e o Porto na sétima, numa lista liderada por cidades mais amigas do andar a pé, como Roma, Madrid ou Budapeste. Nos rankings de 2024 e 2025, Lisboa assumiu o sexto lugar, enquanto que a cidade invicta subiu cinco posições de uma só vez.

Esta tabela, assegura a GuruWalk em comunicado, é o resultado do "comportamento real dos seus utilizadores ao longo dos últimos 12 meses". Entre as 120 cidades mais procuradas, a plataforma baseou-se "em mais de 467.000 avaliações verificadas provenientes de 3.617 tours" e, por isso, em dados objetivos: número de viajantes (65%) e nível de satisfação (35%).

Siga-nos no WhatsApp.