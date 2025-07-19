"Na Rota do Tráfico": série premiada de Mariana Van Zeller está de volta

Vencedora de um total de 9 prémios Emmy, a série de jornalismo de investigação volta este sábado, 19 de julho, à televisão portuguesa.

Conhecida pelo trabalho no jornalismo de investigação e pelo acesso exclusivo aos mercados negros mais perigosos do mundo, a jornalista portuguesa Mariana van Zeller continua a dar a conhecer os bastidores das organizações criminosas. Cartéis de droga, especialistas em burlas, redes de tráfico de crianças e de tráfico de órgãos são alguns dos assuntos explorados na série Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller.

Cada episódio dá-nos uma visão dos mercados paralelos que moldam tanto o mundo legal quanto o ilegal, expondo o custo humano e social destas realidades. Para van Zeller, citada em comunicado oficial enviado à imprensa, esta é uma temporada "que reflete os tempos em que vivemos", acrescentando que "as histórias que investigamos não acontecem num vácuo; são enraizadas em desespero, exploração e forças globais que influenciam o nosso futuro. São narrativas ocultas que nos afetam a todos."

A carregar o vídeo ... A nova temporada de Na Rota do Tráfico com Mariana van Zeller

A nova temporada, com estreia este sábado às 22h30 no National Geographic (os episódios posteriores são exibidos semanalmente à mesma hora, no mesmo canal), traz uma análise inédita das operações dos cartéis mexicanos nos Estados Unidos; um trabalho que expõe como, a partir de pequenas cidades, estas organizações movimentam drogas, lavam dinheiro e se infiltram nas forças policiais, alimentando a violência e o vício em várias regiões do país.

Vencedora de quatro novos prémios Emmy de Notícias e Documentários este ano — que se somam aos cinco do ano anterior, totalizando nove troféus — e estabelecendo um recorde de 29 nomeações numa só temporada, Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller mantém o estilo de reportagem imersiva e investigativa nos novos episódios.