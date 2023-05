'Rainha Cleópatra': as polémicas de uma série da Netflix que deu que falar

As mais lidas GPS

A culpa é de Elizabeth Taylor, que plantou na mente coletiva a imagem cinematográfica de Cleópatra, num filme de 1963. De acordo com a maioria dos especialistas em história egípcia, dado ter nascido por volta do ano 70 a.C. com ascendência grega, da região da Macedónia, Cleópatra terá sido uma mulher branca, de cabelos escuros.