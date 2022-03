Segunda temporada de 'Boneca Russa' chega à Netflix em abril

Quatro anos depois, a vida de Nadia já não está presa num círculo interminável de festas e inferno e confusão. À segunda temporada de Boneca Russa (Russian Doll), o formato a la O Feitiço do Tempo (Groundhog Day) parece ter-se quebrado - ficamos com essa ideia no último episódio da primeira - e estamos perante um olhar fresco sobre a série que se estreou com pompa em 2019.