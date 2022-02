'Stranger Things': O fenómeno tem nova temporada agendada e fim à vista

A Netflix anunciou, esta semana, a data de estreia da 4.ª temporada. Agora, ficamos também a saber que a saga de Will, Eleven, Mike, Dustin, Lucas e Max será encerrada no 5.º capítulo.

Já é conhecida a data de estreia da 4.ª temporada de Stranger Things, um dos maiores fenómenos de audiências da Netflix, cuja estreia, em 2016, nos apresentou à realidade da fictícia Hawkins, no estado do Indiana, e aos fenómenos paranormais que a ensombravam. Dividida em dois capítulos, o primeiro volume chega à plataforma no dia 27 de maio, com o segundo agendado para 1 de julho. A informação foi avançada numa carta aos fãs publicada no blog da Netflix, assinada pelos criadores da série, os irmãos Matt e Ross Duffer.