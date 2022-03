'The Batman': HBO Max vai ser a casa da série spin-off centrada no vilão The Penguin

Interpretada pelo irlandês Collin Farrell em 'The Batman', a personagem do filme de Matt Reeves vai agora ter um espaço só seu no universo da HBO Max, confirmam os produtores

"Irreconhecível" e "genial" foram dois dos adjetivos mais usados por críticos e espectadores para descrever o papel que Colin Farrell interpretou na mais recente película de Matt Reeves, The Batman, como o vilão Penguin. Agora, o senhor do submundo de Gotham, cujo verdadeiro nome é Oswald Cobblepot - ou Oz -, vai mesmo saltar do cinema para a televisão, para ficarmos a perceber como é que se deu essa subida na escada do crime, confirmaram os produtores.