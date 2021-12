O que ver na TV durante o Natal

Ainda não será este ano que o Natal volta à normalidade. A família reunida à mesa é em menor número, mas o espiríto natalício continua presente. A pensar em todas as famílias reunidas, a SÁBADO olha para as grelhas de programação de cada canal e destaca alguns dos melhores filmes e programas que são emitidos na véspera e no dia de Natal. Para assistir com atenção ou deixar apenas em segundo plano.