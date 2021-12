True Story: a verdade da mentira na Netflix

Já disponível na plataforma de streaming, do criador de Narcos, True Story poderia ser baseada na vida do ator e humorista Kevin Hart. Não é. Ainda bem para ele e para toda a família.

The Kid (interpretado por Kevin Hart) é um dos comediantes de stand-up mais conhecidos do mundo. Regressa à cidade onde cresceu para espetáculos. Na primeira noite, acaba no hotel com companhia feminina. Ao acordar, percebe que a jovem sofreu uma overdose mortal. Em vez de chamar a polícia, pede ajuda a Carlton (Wesley Snipes), o irmão mais velho, que se prontifica a fazer desaparecer o corpo com a ajuda de Ari, um mafioso de origem grega interpretado por Billy Zane.