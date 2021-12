O que estreia no streaming até ao Natal

No período de Natal e do fim do ano, ninguém quer saber de ficções complexas, dramas hiper-realistas ou temas fraturantes. A época deve ser tão leve como as bolhas numa flute de champanhe.

No universo das séries prestes a estrear nas plataformas de streaming disponíveis em Portugal, a exceção à leveza é Station Eleven, talvez o primeiro formato ficcional de grande orçamento e distribuição a integrar personagens com máscaras FF2 no seu teaser trailer: ao som de uma cover tão angelical como lúgubre de What the World Needs Now is Love, pela dupla de génio Burt Bacharach/Hal David, a série com uma temporada única de 10 episódios (o primeiro surgirá a 16 de dezembro na HBO) é um fresco dividido em várias linhas cronológicas sobre uma… pandemia viral que arrasa a população do planeta, forçando os sobreviventes a reconstruir o que sobra dos escombros civilizacionais.