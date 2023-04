Séries: duas novidades e três regressos a não perder

Numa semana em que chega uma nova série aos serviços de streaming que promete dar que falar - Dead Ringers (Prime Video), com Rachel Weisz em grande destaque -, as novidades não se ficam por aqui. Selecionámos duas outras estreias recentes e três séries que regressam para uma nova temporada, para não se perder no calendário.



A Diplomata



A série acompanha Kate Wyler, uma diplomata que tenta salvar o seu casamento, depois de assumir um novo cargo. Estreia a 20 de abril, na Netflix.



A carregar o vídeo ... 'A Diplomata'

Karen Pirie

A inspetora Karen Pirie (Lauren Lyle) fica encarregada de investigar um caso antigo de homicídio. A nova série estreia na Disney+ a 19 de abril.





A carregar o vídeo ... Karen Pirie

3 regressos





As séries A Maravilha Sra. Maisel (Prime Video) e Somebody Somewhere e Barry (HBO Max) estão de regresso, com novas temporadas.