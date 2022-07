Eragon vai ser uma série da Disney+

O livro Eragon, de Christopher Paolini, vai ser adaptado para uma série que vai ser transmitida na plataforma de streaming Disney+.



Eragon foi o primeiro livro de Paolini e o primeiro tomo da saga Ciclo da Herança (que conta com três outros volumes: Eldest, Brisingr e Herança). Foi publicado quando o autor tinha 19 anos, em 2003, e posteriormente foi adaptado para o cinema, mas a adaptação foi mal recebida pela crítica e não foi o sucesso nas bilheteiras que se previa. O filme não teve grande aceitação por parte dos fãs da saga e não apelou ao público que esperava uma nova série de filmes ao estilo de O Senhor dos Anéis.





A saga Ciclo da Herança segue as aventuras de Eragon, um jovem cavaleiro de dragões e da sua companheira Saphira, no mundo ficcional de Alagaësia. Juntos tentam destronar o ditador Galbatorix e pelo caminho forjam amizades e alianças com elfos e outras criaturas mágicas.Paolini já confirmou estar a trabalhar no guião da série cuja produção estará a cargo, entre outros, de Bert Salke.A adaptação de 2005 contava com um elenco de luxo com Rachel Weisz (Saphira), Jeremy Irons (a interpretar Brom, o mentor do protagonista) e John Malkovich (Galbatorix) no elenco. A produção teve um orçamento de cerca de 100 milhões de euros e arrecadou mais de 245 milhões de euros.