No Porto e em Lisboa, 3 peças de teatro e dança para ver esta semana

Uma seita numa aldeia portuguesa do século XIX, uma comunidade trans da Costa do Marfim e os muitos mundos das florestas do Brasil passam pelos palcos nacionais nos próximos dias.

Oceana Basílio é a protagonista de "Maria Coroada", que pode ser vista de esta quinta-feira a domingo, 23 a 26 de novembro, no Teatro São João, no Porto Luis Firmo

Das florestas brasileiras, seus mitos e seus habitantes, a uma seita portuguesa do século XIX, passando por uma comunidade trans de Abidjan, na Costa do Marfim, os palcos nacionais vão ser inundados, nos próximos dias, por ficções ancoradas em pessoas, histórias e espaços reais. Estas são as três sugestões que temos para si, para ver em Lisboa e no Porto, até ao próximo domingo, 26 de novembro.