O novo Body of Work, da autora de Nanette e Douglas, chega hoje ao Tivoli.

Era para ter sido em janeiro, mas uma perna partida num acidente obrigou Hannah Gadsby a adiar a digressão e é só esta segunda-feira, dia 24, às 20h30, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, que se estreia em solo português, com Body of Work.