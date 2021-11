Cutlass Spring: quando a indiferença não é opção

As mais lidas GPS

É pelo corpo em movimento que a canadiana Dana Michel nos desperta os sentidos. Cutlass Spring, uma história de atualidade e mensagem, sobe ao palco do Teatro S. Luiz, em Lisboa, nos dias 25 e 26 de novembro.

Na performance, que irá a palco integrada no Alkantara Festival, Dana Michel trabalha com improvisação intuitiva, coreografia e arte performática.

Como definir a identidade sexual no seio de uma multiplicidade de identidades complementares e aparentemente contraditórias - enquanto intérprete, mãe, filha, amante, estranha? A pergunta é de Dana Michel, performer e coreógrafa canadiana, e é feita ao público. Em Cutlass Spring, performance que ocupa a sala Bernardo Sassetti do Teatro S. Luiz a 25 e 26 de novembro, podemos não ficar com uma resposta, mas a indiferença não é opção.