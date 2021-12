Uma experiência teatral imersiva num edifício abandonado em Lisboa

Alice – O Outro Lado da História é uma viagem teatral ao lado negro da história da literatura. A peça aponta o dedo à relação pedófila de Lewis Carroll com Alice Liddell, que inspirou a Alice no País das Maravilhas.

É tudo menos um passeio no parque, esta peça de teatro que se descobre de forma imersiva – nem no literal sentido da expressão, nem no figurado. Alice – O Outro Lado da História acontece num antigo espaço industrial à beira de uma via rápida, em Cabo Ruivo, Lisboa, longe de qualquer zona verde da cidade, e aponta para a relação condenável entre um adulto e uma criança que originou uma das obras mais lidas em todo o planeta – é um murro no estômago, portanto.