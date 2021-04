Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

O fim de semana é dominado pelas comemorações do 47º aniversário do 25 de abril. Este ano já há iniciativas a decorrer nas ruas, embora a Associação 25 de Abril volte a apelar a que se cante a "Grândola Vila Morena" à janela, como em 2020.



1. Em Lisboa regressa o tradicional desfile na Avenida da Liberdade, promovido pela Associação 25 de Abril, ainda que com regras e limitações de participação relacionadas com a pandemia. No cinema São Jorge decorre o Festival Política, com cinema, performances, música, exposições e debates centrados em questões como o racismo, a intolerância, o respeito pelos direitos humanos e as fronteiras políticas. Ainda em Lisboa destaque para o concerto de Manuel João Vieira, no Capitólio, Nostalgia e Utopia, que incidirá num repertório de fados e canções que refletem os ambientes vividos antes e após o 25 de Abril (11h, entrada gratuita), e para o percurso "O Povo Está na Rua!", que revisita os locais onde tiveram lugar as principais revoluções, desde 1385 e 1974 (10h30, participação gratuita mediante reserva: reservas@museudelisboa.pt).