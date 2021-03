Atriz Carmen Dolores vai dar nome a rua em Cascais

Uma via de 300 metros até aqui sem nome, entre a Rua de Santana e a Rua do Casal Queimado, em Birre, concelho de Cascais, vai passar a chamar-se Rua Carmen Dolores. A nomeação acontece este sábado, 27 de março, às 12h30, para assinlar o Dia Mundial do Teatro e homenagear a atriz falecida a 16 de fevereiro, com 96 anos.



Carmen Dolores, uma das fundadoras da Casa do Artista, retirou-se dos palcos em 2005 ao fim de 60 anos de carreira. A conceituada atriz faz parte da história do Teatro Experimental de Cascais, "sendo também esta a forma que a companhia encontrou para honrar e celebrar a sua memória", lê-se em comunicado.







Onde fica a Rua Carmen Dolores?



A Rua Carmen Dolores fica na zona de Birre, em Cascais



A atriz Carmen Dolores retirou-se dos palcos em 2005, ao fim de 60 anos de carreira

"Senhora de uma carreira notável, grande nome da cultura nacional e detentora de uma voz inconfundível, a actriz, que dedicou parte da sua vida aos grandes poetas, esteve sempre ligada afectivamente a Cascais (ali passou durante muitos anos a época balnear), onde foi sempre acarinhada e homenageada em diversas ocasiões."Nascida a 22 de abril de 1924, a carreira de Carmen Dolores levou-a trabalhar em rádio, cinema e teatro. A primeira vez que subiu a um palco de teatro foi em 1945, com a Companhia Os Comediantes de Lisboa.Em 1951, foi para o Teatro Nacional D. Maria II, cuja diretora era Amélia Rey Colaço. Dolores foi uma das criadoras do Teatro Moderno de Lisboa, em 1961, que atuava no Cine-Teatro Império.A atriz trabalhou com o realizador José Fonseca e Costa em dois filmes, A Mulher do Próximo (1988) e a Balada da Praia dos Cães (1987), além de ter participado em telenovelas.Em julho de 2018, foi condecorada por Marcelo Rebelo de Sousa com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Mérito no Teatro da Trindade, antes da estreia da peça Carmen, baseada na sua autobiografia de Carmen Dolores."Uma destemida, complexa e emocionante viagem pela vida de uma das maiores actrizes a passar pelos palcos portugueses - é a esta tarefa que se propõe o Teatro da Trindade na sua mais recente estreia, Carmen, adaptação do livro autobiográfico de Carmen Dolores, Vozes Dentro de Mim, interpretada por Natália Luiza numa encenação de Diogo Infante. A transposição das suas memórias para o palco foi um processo que contou, segundo o encenador, com "a presença quase diária da Carmen, seja na supervisão da dramaturgia, seja dando sugestões na encenação ou na escolha da actriz para a interpretar", escreveu então Já antes o então Presidente da República Jorge Sampaio a tinha agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. Entre as muitas condecorações que recebeu em vida destacam-se ainda a Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Lisboa, o prémio Sophia de Carreira, da Academia Portuguesa de Cinema, e o Prémio António Quadros de Teatro constam também do palmarés da atriz.A nomeação da Rua Carmen Dolores resulta de uma iniciativa conjunta da União de Freguesias Cascais-Estoril e da Câmara Municipal de Cascais.