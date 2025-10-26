Sábado – Pense por si

"Ghost of Yōtei": já experimentámos o candidato a melhor videojogo de 2025

Depois de "Ghost of Tsushima", a empresa Sucker Punch lança o aguardado segundo capítulo. "Ghost of Yōtei" é vingança, família, aborrecimento e morte, mas é também um forte candidato a jogo do ano.

'Ghost of Yōtei': já experimentámos o candidato a melhor videojogo de 2025
Tiago Neto 26 de outubro de 2025 às 10:00
Neste jogo, Atsu é a protagonista da vingança na ilha de Ezo
Neste jogo, Atsu é a protagonista da vingança na ilha de Ezo

Se nos falarem de um videojogo que permite admirar o pôr do sol, explorar a natureza, desenhar em locais idílicos e fazer refeições junto a animais, é provável que esse jogo seja Ghost of Yotei. O segundo épico japonês do estúdio de produção Sucker Punch, lançado a 2 de outubro em exclusivo para a Playstation, é a sequela (narrativamente independente) de Ghost of Tsushima e passa-se 300 anos depois do primogénito, na ilha de Ezo, hoje Hokkaido.

