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12 presentes para oferecer no Dia do Pai

Esta quinta, 19 de março, celebra-se o Dia do Pai. Escolhemos alguns presentes para oferecer ao melhor do mundo

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Edição de 10 a 16 de março
12 presentes para oferecer no Dia do Pai
Ângela Marques 18 de março de 2026 às 10:56
Os novos PUMA x Charles F. Stead Suede existem em três combinações de cores elegantes e vibrantes: Honey Butter, o clássico PUMA Black e Orange Glo (€120)
Estes ténis Cuzmo, da Gant, reafirmam-se como calçado descontraído, inspirado em modelos vintage (€139.95)
O L'Essentiel Eau de Parfum da Rituals não tem como desiludir (€49,90)
A bracelete de pedra olho de tigre da ONE para o Dia do Pai (€35)
Estilo e conforto com Ellipse, a mais nova evolução da New Balance no universo do running (€150)
Este Musc Santal Eau de Parfum Intense é quente e magnético, assinatura icónica de Narciso Rodriguez (€101)
O Gato Preto tem sugestões de canecas (um clássico) para o Dia do Pai (€4,99)
A Jack Daniel's e a McLaren lançaram uma edição especial perfeita para pais apreciadores (€29,29)
T-shirt branca com tema
Campari, o clássisco aperitivo italiano desde 1860, lembra ervas amargas, plantas aromáticas e frutas (€19,99)
Com 569 peças de Lego, o icónico BB-8 tem cabeça giratória e a escotilha que revela o seu braço maçarico (€89,90)
O Gin Craft Dry da Quinta de Ventozelo, Douro, não corre riscos de provocar uma desilusão (€289
Os novos PUMA x Charles F. Stead Suede existem em três combinações de cores elegantes e vibrantes: Honey Butter, o clássico PUMA Black e Orange Glo (€120)
Estes ténis Cuzmo, da Gant, reafirmam-se como calçado descontraído, inspirado em modelos vintage (€139.95)
O L'Essentiel Eau de Parfum da Rituals não tem como desiludir (€49,90)
A bracelete de pedra olho de tigre da ONE para o Dia do Pai (€35)
Estilo e conforto com Ellipse, a mais nova evolução da New Balance no universo do running (€150)
Este Musc Santal Eau de Parfum Intense é quente e magnético, assinatura icónica de Narciso Rodriguez (€101)
O Gato Preto tem sugestões de canecas (um clássico) para o Dia do Pai (€4,99)
A Jack Daniel's e a McLaren lançaram uma edição especial perfeita para pais apreciadores (€29,29)
T-shirt branca com tema "Pizza Night Legends" da Mo para celebrar o Dia do Pai (€7,99)
Campari, o clássisco aperitivo italiano desde 1860, lembra ervas amargas, plantas aromáticas e frutas (€19,99)
Com 569 peças de Lego, o icónico BB-8 tem cabeça giratória e a escotilha que revela o seu braço maçarico (€89,90)
O Gin Craft Dry da Quinta de Ventozelo, Douro, não corre riscos de provocar uma desilusão (€289

O dia é deles mas os clichés podem ser seus: o Dia do Pai é uma espécie de Via Verde para os presentes pouco ou nada originais. Estará para nascer o pai que vai reclamar por receber de lembrança uma gravata, um pisa-papéis ou uma caneta de tinta permanente (um conceito em desuso, verdade, mas um clássico).

A verdade, porém? O Dia do Pai também pode ser o momento perfeito para mostrar ao seu pai que consegue escolher um presente que é a cara dele, que reflete um gosto que ele nem sabia que tinha - e ainda pode ser um momento para surpreender, para agitar as águas, para o deixar de queixo caído.

Na fotogaleria acima encontra algumas propostas, para todas as carteiras, que reunimos para pais mais clássicos, mais modernos, mais distraídos ou mais focados. E sabemos que o Dia do Pai é um dia que parece que chega sem aviso apesar de ser anual, portanto, também tentámos criar uma seleção de presentes fáceis de encontrar em lojas de rua para também online. 

Tópicos clássica Clássico pai Dia do pai
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