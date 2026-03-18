12 presentes para oferecer no Dia do Pai

O dia é deles mas os clichés podem ser seus: o Dia do Pai é uma espécie de Via Verde para os presentes pouco ou nada originais. Estará para nascer o pai que vai reclamar por receber de lembrança uma gravata, um pisa-papéis ou uma caneta de tinta permanente (um conceito em desuso, verdade, mas um clássico).

A verdade, porém? O Dia do Pai também pode ser o momento perfeito para mostrar ao seu pai que consegue escolher um presente que é a cara dele, que reflete um gosto que ele nem sabia que tinha - e ainda pode ser um momento para surpreender, para agitar as águas, para o deixar de queixo caído.

Na fotogaleria acima encontra algumas propostas, para todas as carteiras, que reunimos para pais mais clássicos, mais modernos, mais distraídos ou mais focados. E sabemos que o Dia do Pai é um dia que parece que chega sem aviso apesar de ser anual, portanto, também tentámos criar uma seleção de presentes fáceis de encontrar em lojas de rua para também online.