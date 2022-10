As mais lidas GPS

O maior evento do género, organizado pela revista Grandes Escolhas, arranca hoje e dura até segunda. Vão estar milhares de néctares em prova.

A Feira Vinhos & Sabores, o grande certame de referência do setor vínico em Portugal, está de volta à Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, e decorre no Pavilhão 1 entre sábado, 8, e segunda-feira, 10 de outubro.