Nunca mais é Sábado: Tudo o que pode fazer este fim de semana

1. A primeira edição do Allegro, festival de música de câmara, começa esta sexta-feira, 7 de outubro, e estende-se até ao próximo domingo. Os concertos vão realizar-se, sob a direção artística dos músicos Daniel Schvetz e Katerina Kabakli, em três locais históricos de São Pedro do Sul: Quinta da Comenda, Condado de Beirós e Auditório do Balneário da Rainha Dona Amélia, nas Termas São Pedro Do Sul.