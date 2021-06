Unlocked: as "brincadeiras" de Paulo Coutinho

As mais lidas GPS

O enólogo da Quinta do Portal, no Douro, sempre criou vinhos “fora da caixa”, mas só para os amigos. Agora esse seu lado irreverente revela-se na gama Unlocked.

"Este Unlocked branco de 2017, se for servido num restaurante sem nenhuma explicação, é mandado para trás, como se estivesse estragado", comenta Paulo Coutinho, criador desta irreverente gama. Refere-se ao novo blend, de Gouveio, Moscatel, Viosinho e Rabigato, feito apenas com os últimos mostos de prensa. Isto já lhe dá um certo amargor, mas é o estágio de 10 meses, em cascos onde antes repousou a cerveja Dark Ale, que mais marca o seu perfil. "É desconcertante", diz o enólogo: "Temos de pensar fora da caixa para sentir, entre os aromas florais, o toque seco a lembrar o lúpulo e o amargo do malte."