Quando um incêndio se aproxima, cada minuto conta. Ter um plano preparado para cães, gatos e outros animais pode fazer toda a diferença.

Vive numa zona de elevado risco de incêndio? Saiba como proteger e evacuar os seus animais de estimação em segurança

Vive numa zona de elevado risco de incêndio? Saiba como proteger e evacuar os seus animais de estimação em segurança Envato Images

Com a chegada do verão, aumentam as temperaturas e, com elas, o risco de incêndios rurais em Portugal. Todos os anos, milhares de hectares de floresta são consumidos pelas chamas e muitas famílias são obrigadas a abandonar as suas casas de forma repentina. Nestas situações, os animais de estimação são frequentemente as vítimas esquecidas, apesar de dependerem totalmente dos seus tutores para escapar em segurança.

A melhor forma de proteger cães, gatos e outros animais começa muito antes de qualquer incêndio. Ter um plano de emergência preparado pode fazer toda a diferença quando o tempo é escasso e a necessidade de evacuar é imediata.

Um dos primeiros passos consiste em identificar corretamente os animais. Cães e gatos devem usar uma coleira com chapa de identificação atualizada e, sobretudo, ter o microchip registado com os contactos corretos do tutor. Caso o animal se perca durante uma evacuação, esta informação aumenta significativamente as probabilidades de ser devolvido à família.

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