Sábado – Pense por si

Pets

Um novo recorde do Guiness! Conheça o Ozzy, o cão com a língua mais comprida do mundo

Vive em Oklahoma e acaba de entrar para o Guinness World Records com uma língua de 19,89 centímetros, a mais comprida de qualquer cão vivo.

Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
26 de dezembro de 2025 às 10:13
Um novo recorde do Guiness! Conheça o Ozzy, o cão com a língua mais comprida do mundo
Um novo recorde do Guiness! Conheça o Ozzy, o cão com a língua mais comprida do mundo

Ozzy, um cruzado de Dogue de Bordéus (French mastiff) com Bullmastiff de Oklahoma City, entrou para o Guinness World Records como o cão com a língua mais comprida do mundo em vida. A língua deste gigante mede uns impressionantes 19,89 centímetros, medidos do fim do focinho até à ponta, e valeu-lhe o recorde.

Leia o artigo completo no site da .

Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Um novo recorde do Guiness! Conheça o Ozzy, o cão com a língua mais comprida do mundo