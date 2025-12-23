Sábado – Pense por si

Visitas, barulho e casa cheia. O segredo para ajudar a reduzir o stress dos animais durante esta época natalícia

Gatos escondidos debaixo da cama, cães a ladrar sem parar, nervos à flor da pele… soa familiar?

SÁBADO 23 de dezembro de 2025 às 09:30
Para muitos de nós, o Natal é símbolo de casa cheia, vozes a sobrepor-se, música, crianças a correr e portas a abrir e fechar sem parar. Mas para muitos cães e gatos, significa caos total. Mesmo animais que, em dias normais, são tranquilos, podem ficar stressados com tanta novidade: cheiros diferentes, pessoas desconhecidas, barulho, mudanças na rotina. A boa notícia é que há várias coisas simples que podemos fazer para tornar esta época mais suportável (e até agradável) para eles.

