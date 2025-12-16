Sábado – Pense por si

Pets

O seu gato 'conversa' mais com o seu companheiro do que consigo? Estudo confirma que os felinos preferem os homens às mulheres para 'socializar'

Um estudo recente indica que os felinos miam mais e mais alto na presença de tutores masculinos.

SÁBADO 16 de dezembro de 2025 às 10:20
Os gatos são mais faladores com homens? Um novo estudo sugere que sim

Os gatos têm fama de ser independentes, mas um novo estudo veio mostrar que, afinal, eles são bastante sociáveis. Sobretudo com tutores do sexo masculino. De acordo com um estudo publicado na revista 'Ethology', liderado por uma equipa da Universidade de Ancara, na Turquia, os felinos tendem a miar mais e de forma mais expressiva para tutores homens do que para mulheres. 

Para chegar a esta conclusão, os investigadores pediram a 31 tutores de gatos que filmassem a chegada a casa. Cada participante teve de gravar a reação do seu gato nos primeiros 100 segundos depois de abrir a porta, com uma regra importante: agir da forma mais natural possível, sem chamar de propósito o animal nem mudar o comportamento habitual. Depois, a equipa analisou as imagens e contou vocalizações, como miados e 'ronrons', dirigidas aos humanos.

