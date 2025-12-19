Sábado – Pense por si

Do chocolate ao bacalhau: conheça 3 comidas de Natal que são perigosas para cães e gatos mas também 3 mimos seguros

No Natal, é difícil resistir àqueles olhos fofinhos debaixo da mesa. Mas há alimentos que podem ser perigosos para cães e gatos. Saiba quais.

19 de dezembro de 2025
No Natal, a mesa enche-se de coisas boas… para nós. Para cães e gatos, muitas dessas delícias são, na verdade, uma bela armadilha. Entre chocolates, bolo-rei e bacalhau, é fácil alguém dar "só um bocadinho" ao patudo. Mas esse bocadinho pode acabar numa urgência veterinária. Hoje partilhamos 3 comidas típicas de Natal que nunca devemos dar aos nossos animais de estimação e 3 mimos natalícios que podem ser seguros, se forem dados com moderação.

