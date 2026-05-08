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Teimosos? Nem por isso! Neste Dia do Burro temos 7 curiosidades sobre estes animais que o vão surpreender

Resistentes, inteligentes e cheios de personalidade, os burros são muito mais do que a sua teimosia.

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Edição de 5 a 11 de maio
08 de maio de 2026 às 11:06
Teimosos? Nem por isso! Neste Dia do Burro temos 7 curiosidades sobre estes animais que o vão surpreender
Teimosos? Nem por isso! Neste Dia do Burro temos 7 curiosidades sobre estes animais que o vão surpreender

No dia 8 de maio celebra-se o Dia Internacional do Burro e é a oportunidade perfeita para dar o devido destaque a um animal tantas vezes injustiçado. Associados à teimosia, os burros são, na verdade, inteligentes, sensíveis e essenciais em muitas partes do mundo, incluindo em Portugal.

Aqui ficam 7 curiosidades que vão mudar a forma como olha para estes animais. 

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