Resistentes, inteligentes e cheios de personalidade, os burros são muito mais do que a sua teimosia.

Teimosos? Nem por isso! Neste Dia do Burro temos 7 curiosidades sobre estes animais que o vão surpreender

Teimosos? Nem por isso! Neste Dia do Burro temos 7 curiosidades sobre estes animais que o vão surpreender

No dia 8 de maio celebra-se o Dia Internacional do Burro e é a oportunidade perfeita para dar o devido destaque a um animal tantas vezes injustiçado. Associados à teimosia, os burros são, na verdade, inteligentes, sensíveis e essenciais em muitas partes do mundo, incluindo em Portugal.

Aqui ficam 7 curiosidades que vão mudar a forma como olha para estes animais.

Leia o artigo completo no site da Pets and Company.