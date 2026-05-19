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Dispostos a tudo por visualizações: influencer invade recinto do pequeno Punch e acaba detido

Dois cidadãos norte-americanos foram detidos no Japão depois de um deles entrar no recinto de Punch, o pequeno macaco que se tornou viral nas redes sociais graças à sua ligação a um peluche.

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Dispostos a tudo por visualizações: influencer invade recinto do pequeno Punch e acaba detido
SÁBADO 19 de maio de 2026 às 14:57
Tudo por visualizações. Influencer invade recinto do pequeno Punch e acaba detido
Tudo por visualizações. Influencer invade recinto do pequeno Punch e acaba detido Euronews

O zoo de Ichikawa, no Japão, viu-se envolvido numa situação insólita depois de dois cidadãos norte-americanos terem sido detidos por invadirem o recinto de Punch, o jovem macaco que se tornou uma sensação viral nos últimos meses.

Leia o artigo na íntegra no site do

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