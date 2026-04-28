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Uma verdadeira aparição! Foram captadas imagens do urso mais raro do mundo

Raros, misteriosos e quase invisíveis, os Ursos Kermode também chamados de "ursos espírito" são agora protagonistas de um novo projeto fotográfico que está a encantar o mundo.

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Edição de 21 a 27 de abril
Uma verdadeira aparição! Foram captadas imagens do urso mais raro do mundo
SÁBADO 28 de abril de 2026 às 14:15
Uma verdadeira aparição! Foram captadas imagens do urso mais raro do mundo
Uma verdadeira aparição! Foram captadas imagens do urso mais raro do mundo Jack Plant/Figure 1 Publishing

Um dos animais mais raros do planeta está agora no centro das atenções, graças a um fotógrafo que conseguiu captar imagens únicas numa das regiões mais remotas do mundo. No coração da Great Bear Rainforest, os chamados "ursos espírito" voltaram a fascinar o público com a sua aparência invulgar e comportamento esquivo.

Ursos Kermode, raros e misteriosos, são tema de projeto fotográfico
Urso Kermode, raro e de cor clara, nada em rio de águas agitadas
O urso Kermode, também chamado de
Ursos Kermode, raros e misteriosos, são tema de projeto fotográfico
Urso Kermode, raro e de cor clara, nada em rio de águas agitadas
O urso Kermode, também chamado de 'urso espírito', é protagonista de projeto fotográfico

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Tópicos Fotógrafo ursos ursos espírito Urso
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