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"Emoções em Perigo". Fotógrafo internacional traz a Lisboa retratos impressionantes de espécies à beira da extinção

Até 18 de maio, a Alameda dos Oceanos recebe a exposição do fotógrafo Tim Flach. Um conjunto de fotografias de animais em vias de extinção que pretende sensibilizar o público para a urgência da conservação da natureza.

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'Emoções em Perigo'. Fotógrafo internacional traz a Lisboa retratos impressionantes de espécies à beira da extinção
SÁBADO 24 de abril de 2026 às 10:33
"Emoções em Perigo". Fotógrafo internacional traz a Lisboa retratos de espécies à beira da extinção
"Emoções em Perigo". Fotógrafo internacional traz a Lisboa retratos de espécies à beira da extinção Tim Flach

Lisboa recebe uma nova exposição ao ar livre que promete cruzar arte, ciência e emoção para alertar para a urgência da conservação da biodiversidade. A mostra "Emoções em Perigo", do fotógrafo britânico Tim Flach, está presente na Alameda dos Oceanos e reúne imagens impactantes de animais em vias de extinção, convidando o público a refletir sobre o futuro do planeta.

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Tópicos espécies em vias de extinção Extinção Fotógrafo Emoções em Perigo Lisboa Tim Flach
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